Rennes met la main sur Leo Østigård

Le mercato du Stade Rennais continue de prendre un accent nordique. Alors que le Danois Albert Grønbaek et le Finlandais Glen Kamara sont arrivés de FK Bodø/Glimt et Leeds United, c’est au tour du Norvégien Leo Østigård de faire son arrivée en provenance de Naples.

La suite après cette publicité

Le défenseur central de 24 ans arrive contre un chèque de 7 millions d’euros et a signé un contrat de trois. « Sa personnalité, son caractère et ses qualités techniques font de lui un défenseur de valeur. Il aime aller au combat et se donner à fond pour son équipe, nous sommes très heureux de l’accueillir parmi nous», a notamment déclaré le directeur sportif Frederic Massara à son sujet.