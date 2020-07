Chelsea : Frank Lampard s’intéresse à José Giménez

Arrivé à l’Atlético de Madrid en 2013, José Giménez est devenu un des éléments incontournables des Colchoneros. S’il formait un des meilleurs duos de défenseurs d’Europe il y a quelques saisons, aux côtés de Diego Godin, ce dernier est parti à l’Inter et a donc laissé José Giménez prendre seul les commandes de cette défense. Et le principal concerné réalise des performances alléchantes depuis, qui ne manquent pas de faire réagir ses courtisans, en particulier Chelsea. Défaits (5-3) sur la pelouse d’Anfield mercredi soir, les joueurs de Chelsea et plus particulièrement les défenseurs ont bu la tasse tout au long de la rencontre.

Une performance inquiétante pour Frank Lampard qui, selon The Telegraph, chercherait désormais un défenseur de renom, au profil complet. Ce dernier serait donc José Giménez. Le défenseur de 25 ans pourrait être la prochaine recrue de Chelsea mais pour cela, l’ancien joueur des Blues aimerait se séparer d’un de ses défenseurs. Frank Lampard et Chelsea devraient à nouveau faire parler d’eux sur ce mercato mais il n’est pas pour autant certain de voir ce transfert aboutir, tant la relation passionnelle entre l’Uruguayen et les Colchoneros est forte.