Tirage CdM féminine 2023 : le groupe des Bleues dévoilé !

Tête de série avant le tirage, l'équipe de France féminine de football connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le tirage au sort vient d'avoir lieu à Auckland et la France sera dans le groupe F, accompagnée de la Jamaïque, du Brésil et du barragiste (Taïwan, Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Panama). Cinquième au classement FIFA, la France jouera l'ensemble de son tournoi en Australie.

On en sait un petit peu plus sur les dispositions du tournoi. Les Bleues pourraient rencontrer l'Allemagne dès les huitièmes, une nation ayant battu les joueuses de Corinne Diacre lors du dernier Euro en demi-finale (1-2), avant d'éventuellement faire face aux États-Unis en finale. Les Américaines avaient battu les Françaises en quart lors du dernier Mondial (1-2).