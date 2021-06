OM : Gerson a encore 3 matches à jouer avec Flamengo

Titulaire ce dimanche, Gerson (24 ans) a participé à la victoire de Flamengo contre l'América MG (2-0, 3e journée de Série A). Mieux, le milieu de terrain a été élu homme du match. Présent face aux micros en fin de match, le gaucher a évoqué son prochain départ pour l'Olympique de Marseille.

«Pour être honnête, je ne pense pas encore à ça. J'ai encore trois matches à jouer avec Flamengo. Je vais continuer à travailler dur, à me concentrer, parce que j'ai encore un travail à honorer ici et j'essaie d'être le plus concentré possible. Je veux gagner d'autres trophées de ce genre, après lesquels je cours depuis longtemps», a confié l'international Espoirs brésilien à O Globoesporte. Comme Jorge Sampaoli le souhaitait, l'ancien de l'AS Roma devrait bien débarquer à Marseille pour la reprise de l'entraînement, le 28 juin.