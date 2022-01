Saint-Étienne cible deux attaquants

L'AS Saint-Étienne doit réagir en championnat après cette première partie de saison catastrophique. Pour cela ils ont été très actifs sur le mercato, tentant les paris de relancer des joueurs en cours de forme comme Joris Gnagnon, Sada Thioub, Bakary Sako ou encore Eliaquim Mangala, qui est attendu dans les prochaines heures. Pour la suite du mois de janvier, le club stéphanois est décidé à signer un avant-centre. La piste Jean-Phillipe Mateta tardant à se concrétiser, Le Progrès a dévoilé les deux autres joueurs ciblés par les Verts.

Le premier nom cité est celui de l'attaquant kosovar Vedat Muriqi, qui évolue à la Lazio depuis septembre 2020. Il avait été recruté 20M€ à l'époque, mais son rendement depuis est famélique (49 matchs, 2 buts). Cette saison, il n'a disputé que 384 minutes et n'a pas inscrit le moindre but. Le club du Forez serait en concurrence sur le dossier avec Hull City et le CSKA Moscou. Le deuxième nom coché par l'ASSE est celui de l'Autrichien Ercan Kara, auteur de 14 buts cette saison sous le maillot du Rapid Vienne. Il arrive en fin de contrat à la fin de saison ce qui pourrait faciliter d'éventuelles négociations.