Le projet merveilleux de Michel Platini avec son Musée du foot ouvrier et de l’immigration

Le projet de musée du football ouvrier et de l’immigration à Jœuf, en Meurthe-et-Moselle, porté par Michel Platini prend forme après des années d’implication locale et associative. Initialement évoqué lors du centenaire de l’ES Jœuf en 2009 et régulièrement relancé dans la presse à partir de 2018, l’idée s’est structurée en 2022 avec la création de l’Association pour un musée du football à Jœuf (AMFJ), présidée par Michel Keff, ami d’enfance de Platini, avec Gérard Keff comme second, Yann Lombard au poste de trésorier et le maire André Corzani parmi les soutiens principaux. Dans la foulée, Théo Georget, doctorant en histoire, a été recruté fin 2022 comme chef de projet pour constituer le contenu et les archives du futur musée, qui ne se limite pas à l’hommage à une icône du ballon rond, mais inscrit sa démarche dans une lignée sociale et historique reliant football, monde ouvrier et immigration.

Le projet a récemment franchi une étape importante avec une présentation officielle le 8 novembre 2025, réunissant élus publics, partenaires institutionnels et figures du football régional, dont Bernard Serin du FC Metz, pour dévoiler la vision muséographique du lieu qui racontera l’histoire du football populaire en cinq salles immersives, avec des transitions animées et un parcours narratif original. Portée par la volonté de transmettre cette mémoire collective, l’association a envisagé plusieurs sites avant de retenir les grands bureaux de l’ancienne usine sidérurgique de Wendel, lieu chargé d’histoire industrielle, après que des options comme une cantine de collège désaffectée ou une église proposée par le diocèse se sont révélées trop coûteuses. L’ouverture du musée est espérée au printemps 2027, avec pour ambition de faire de ce lieu un espace unique en France où le sport devient le vecteur d’une histoire sociale profonde, tout en célébrant la contribution des ouvriers, des immigrés et des clubs locaux qui ont façonné la culture footballistique nationale.