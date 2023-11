Manchester United veut Zinedine Zidane pour succéder à Erik ten Hag !

Serait-ce la défaite de trop pour Erik ten Hag ? Sèchement battu hier à domicile par Newcastle (0-3) lors du 4e tour de Cup, Manchester United s’enfonce encore un peu plus dans la crise. Déjà 8e de Premier League et relégué à neuf points du podium après une nouvelle déroute à Old Trafford dans le derby contre City (0-3), le club a également mordu deux fois la poussière en seulement trois journées durant la phase de poules de Ligue des Champions. Considéré jusque-là comme l’homme de la situation, Ten Hag voit cette fois son crédit être épuisé.

Si la direction lui maintient encore un peu de confiance, les joueurs, eux, en ont ras le bol. Le revers face aux Mapgpies est la goûte de trop. D’après les différents médias anglais, le Néerlandais s’est mis le vestiaire à dos. Sa tactique ne passe plus, ni son discours. Les progrès parfois entrevus sur certains matchs ont laissé place au néant. Les prochaines rencontres détermineront l’avenir de l’entraîneur de 53 ans mais The Times prévient ce jeudi soir. «La glace est mince» avant qu’elle ne se brise de manière définitive.

Zidane et Amorim, les deux favoris

D’après ce même média justement, le pire début de saison de l’histoire des Red Devils depuis 61 ans pourrait bien être fatal à l’ancien de l’Ajax. La direction a commencé à explorer différentes alternatives pour la suite de la saison. Si cette dernière dément «catégoriquement» selon The Times, une source bien placée dans l’organigramme du club indique que les deux dernières défaites risquent d’être fatales. Le limogeage est tout proche au point que deux noms ont été cochés par les Mancuniens, même si le rachat par INEOS complique les choses.

Ruben Amorim et Zinedine Zidane sont déjà annoncés comme candidats potentiels. Le premier est en poste au Sporting CP depuis un peu plus de trois ans. Le Portugais de 38 ans a réalisé quelques belles saisons, comme un titre de champion en 2021, le premier du club depuis 19 ans, en plus de deux Coupes de la Ligue. Son nom est régulièrement annoncé en Premier League. Le Français n’est quant à lui plus à présenter. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, il attendait l’équipe de France en cas d’échec des troupes de Deschamps au Qatar. Mal lui en a pris car le sélectionneur a prolongé jusqu’en 2026. S’il a refusé le PSG, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a déjà été cité par le passé du côté de Manchester United.