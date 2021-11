Le plan de Manchester United pour attirer Zinedine Zidane dans ses filets

La suite après cette publicité

Plus que jamais, l'avenir de Zinedine Zidane cristallise l'attention. Si le futur du technicien français reste nébuleux pour le moment, celui-ci intrigue clairement les observateurs. On prête ainsi volontiers au principal protagoniste une intention de diriger un jour l'équipe de France. Pour le moment, Didier Deschamps reste solidement accroché à son poste de sélectionneur, et les derniers résultats sportifs des Bleus lui offrent une certaine légitimité.

Libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Zizou patiente tranquillement en salle d'attente, jusqu'à ce qu'un projet sportif prestigieux se présente à lui. C'est ici que l'hypothèse Manchester United a refait surface ces dernières heures. Ce dimanche, le Sunday Times révèle que les Red Devils plancheraient ardemment sur ce dossier. Sur un siège éjectable depuis l'humiliation subie à Old Trafford face à Liverpool (0-5), Ole Gunnar Solskjaer pensait avoir obtenu un sursis avec la victoire des siens face aux Spurs (3-0).

La famille Glazer rêve de Zidane et n'en peut plus de Solskjaer

Mais la défaite concédée face à Manchester City (2-0) avant la trêve internationale fragilise à nouveau le manager norvégien... Et les hautes sphères mancuniennes en seraient convaincues, Zidane constitue le successeur idéal à Solksjaer sur le banc. Problème, l'ancien coach du Real ne montrerait pas un enthousiasme débordant à l'idée de découvrir la Premier League avec United. Les Red Devils vont donc abattre leur dernière carte pour achever de convaincre Zizou de rallier Manchester. Ainsi, les dirigeants mancuniens comptent utiliser Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane pour parvenir à leurs fins.

D'ailleurs, Ronaldo en personne aurait suggéré à sa direction de contacter le triple vainqueur de la Ligue des champions avec les Merengues. À Old Trafford, la candidature de Zinedine Zidane ne manque pas d'arguments, entre sa faculté à rafler des trophées majeurs et à développer des jeunes joueurs. Ce qu'incarnait initialement un certain Ole Gunnar Solskjaer... Face à la fronde de la famille Glazer, excédée par la qualité de jeu décevante proposée, Solskjaer voit l'étau se resserrer autour de lui. Aujourd'hui, c'est tout Manchester United qui rêve éveillé d'accueillir Zinedine Zidane au Théâtre des Rêves...