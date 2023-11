Le vestiaire de Manchester United a lâché Erik ten Hag !

Nouvelle humiliation pour Manchester United. Mercredi soir, les Red Devils ont été défaits à Old Trafford face à Newcastle (0-3), pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Erik ten Hag (53 ans) avait d’ailleurs profité de l’occasion pour faire tourner quelque peu son effectif, avec les absences de Marcus Rashford (26 ans), Rasmus Hojlund (20 ans) et Bruno Fernandes (29 ans), finalement entrés pour changer le cours de la rencontre. Mais cela n’avait pas suffi pour renverser la vapeur face aux ouailles d’Eddie Howe, qui prennent ainsi leur revanche après avoir perdu la finale de l’édition précédente face à son hôte du soir (4-2 pour MU). Les Magpies s’offrent ainsi un nouveau succès de prestige après avoir éliminé l’autre club de Manchester, City, en seizièmes.

Néanmoins, cette nouvelle déroute pour les hommes en rouge était loin de passer inaperçue de l’autre côté de la Manche, n’arrangeant pas le cas du technicien néerlandais, encore une fois dans le viseur des observateurs anglais. Néanmoins, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a tenu à prendre ses responsabilités au micro de Sky Sports. «Nous savons que ce n’est pas suffisant. Nous devons en prendre la responsabilité, je dois en prendre la responsabilité. Nous ne sommes pas à la hauteur et je suis désolé pour les supporters. Nous n’avons pas été à la hauteur et nous devons rectifier le tir. (…) Les joueurs vont se lever, ils se serrent les coudes, vous l’avez vu, ils ont essayé. Il faut être discipliné et faire preuve de solidarité. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, rendre des comptes et coopérer. C’est le mot clé.»

«Des écoliers, des U9 !»

Et si le discours motivateur de Ten Hag ne semble toujours pas convaincre les pensionnaires du Théâtre des Rêves, les observateurs outre-Manche n’ont pas hésité à en remettre une couche après ce qui est la deuxième défaite de rang après le derby de Manchester, sur le même score (0-3). A commencer par l’ex-international des Three Lions Paul Merson (21 sélections entre 1991 et 1998). «Personnellement, je pense que le manager a perdu les joueurs. Il y a des façons de perdre des matches de football, et tout le monde perd des matches, mais ils ont été complètement battus ce soir après avoir été menés 1-0 comme ils l’avaient été la semaine dernière (contre Manchester City, 3-0). Le visage que je vois chaque semaine est celui de Ten Hag, qui mâche du chewing-gum et qui a un visage de pierre. C’est tout ce que je vois et il faut faire quelque chose.»

L’ancienne gloire de MU, Gary Neville, n’a pas épargné son club formateur, dont il a défendu les couleurs à 602 reprises entre 1992 et 2011. En effet, le consultant Skysport n’a pas apprécié la copie proposée par les Red Devils, qui n’ont montré aucun signe d’amélioration depuis le début de saison, leur reprochant même une attitude de "gamins". «Les joueurs de Man Utd, quant à eux, ne savent pas trop comment Ten Hag les galvanise pour le week-end, car le derby de Manchester de dimanche était mauvais et ce soir n’a fait que confirmer ce que nous avons vu au cours des derniers jours. Il n’y a pas beaucoup d’idées et Ten Hag doit vraiment réfléchir. Dès que le coup franc a été accordé, les cinq joueurs se sont retournés pour s’en prendre à l’arbitre pendant que Newcastle jouait, c’était comme un truc d’écoliers, de U9 !»

Anthony Martial pris pour cible

Et si les médias britanniques ont souligné la prestation médiocre des Diables Rouges, un joueur en particulier en a particulièrement pris pour son grade après la défaite : l’international français Anthony Martial. Titulaire à la pointe de l’attaque à la place de l’habituel Hojlund, l’ex-Monégasque n’aura pas grandement inquiété la défense des Toons, si ce n’est une frappe contrée en seconde période (53e) avant de laisser sa place à l’attaquant danois peu après l’heure de jeu. Un nouveau match sans être décisif pour le natif de Massy, qui empire son bilan à Manchester, avec seulement 89 réalisations inscrites en 311 matches disputés depuis son arrivée en septembre 2015 contre 60 millions d’euros. D’après l’ex-attaquant de MU Andy Cole, le Bleu aux 30 sélections ne réussira pas à remonter la pente descendante qu’il connaît depuis plusieurs saisons.

«C’est une situation difficile, car il est ici depuis neuf ans maintenant, a expliqué l’ancien buteur au micro de Sky Sports. Quand vous jouez pour Manchester United et qu’il ne marque pas assez de buts. Je me demande s’il peut les amener là où ils doivent être. Cela fait neuf ans qu’il est là et il ne l’a pas fait, donc il y a peu de chances qu’il le fasse maintenant». Neville a également eu quelques mots peu flatteurs pour le joueur formé à l’OL : «je ne pense pas que nous soyons assez durs. L’échec du département football et recrutement est absolument incroyable. La réalité, c’est qu’il n’a aucune chance d’être le leader d’une compétition, quelle qu’elle soit. (…) J’ai un peu de peine pour lui.» Sur le terrain et en dehors, Anthony Martial ne laissera donc pas une réelle empreinte dans l’histoire de Manchester United…

Des joueurs ont lâché Ten Hag

Huit défaites en quinze rencontres entre la Premier League - où le club pointe à la huitième place du classement, la Ligue des champions (troisième du groupe A derrière le Bayern Munich et Galatasaray), et dernièrement l’EFL Cup, Manchester United connaît un début d’exercice bien mitigé, et les résultats n’arrangent pas la relation entre Erik ten Hag et son effectif. A en croire les dernières informations du Manchester Evening News, certains membres du vestiaire mancunien auraient lâché leur entraîneur batave et les doutes seraient mêmes grandissants, notamment en ce qui concerne sa vision tactique, n’apportant clairement pas ses fruits depuis son intronisation sur le banc d’Old Trafford. Ten Hag aura une nouvelle tâche d’envergure afin d’insuffler une nouvelle dynamique au sein d’une équipe rouge, mais de colère…