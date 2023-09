Manchester United : André Onana, une énorme boulette qui ne passe pas

La suite après cette publicité

De retour en Ligue des Champions, Manchester United a de quoi être déçu. Opposé au Bayern Munich pour son premier match européen de la saison, le club anglais digère mal le fait d’avoir perdu la rencontre après avoir marqué trois buts au géant bavarois (4-3). Mais cette défaite, c’est aussi celle d’André Onana (27 ans). Recruté en grande pompe l’été dernier, le gardien camerounais arrivé en provenance de l’Inter était censé faire oublier l’irrégulier David De Gea.

Mais hier, c’est bien l’ancien Intériste qui a lancé le Bayern en commettant une énorme faute de main à la 28e. Pas épargnés par les événements contraires dernièrement, les Red Devils n’avaient pas besoin de ça. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Onana est un homme qui assume ses erreurs. La presse anglaise assure en effet que le Camerounais a demandé à parler aux médias à l’issue du match pour s’excuser. C’est ce qu’il a fait au micro de beIN Sports.

Onana n’a pas fait oublier De Gea

« On a fait un très bon match, on a contrôlé le jeu juste avant que je commette cette erreur. Cette erreur a été un coup de poignard pour nous, un coup difficile. C’est mon erreur qui a permis au Bayern Munich de gagner ce match. Il faut savoir assumer. C’est la raison pour laquelle je suis là. Je suis content du travail collectif, du sacrifice des gamins, ils ont tout donné. Malheureusement, cette erreur ne nous a pas aidés. Mais on avait fait preuve de beaucoup de caractère. Je suis tranquille. Si on continue de travailler comme nous sommes en train de le faire, la situation va changer, c’est le football. Dans le foot, comme dans la vie, il y a de mauvaises périodes. C’est le moment de rester ensemble, de travailler dur. C’est mon erreur qui est un coup dur pour nous. Juste après on prend le deuxième but. Mettre trois buts au Bayern Munich et ne pas gagner le match, c’est cruel. »

À l’issue du match, Erik ten Hag n’a toutefois pas voulu accabler son joueur. « C’est bien qu’il prenne ses responsabilités, mais c’est l’équipe qui compte. Il faut savoir rebondir en équipe et nous avons marqué trois buts par la suite. Les erreurs se produisent, mais lorsqu’elles se produisent, elles disparaissent. Nous devons toujours croire que nous pouvons rebondir et ce soir (hier), nous avons montré que nous y croyons, nous avons continué à aller de l’avant après les erreurs et nous avons continué à y croire. » Sauf que cette boulette d’Onana reste en travers de la gorge des médias anglais. La raison est simple : les premiers pas du Lion indomptable en Angleterre sont loin d’être exceptionnels.

Au micro de TNT Sports, Onana n’a d’ailleurs pas cherché à nier ce constat. «J’ai beaucoup de choses à prouver parce que pour être honnête, mes débuts à Manchester United ne sont pas terribles.» Un bilan renforcé par des statistiques peu reluisantes. Le natif de Nkol Ngok a disputé 6 matches officiels avec les Red Devils et a encaissé 14 buts. Pas vraiment rassurant. Et pour un joueur qui avait osé passer un savon à Harry Maguire dix jours seulement après son arrivée officielle à Manchester United, certains lui rappelleront qu’il faut d’abord balayer devant sa porte.