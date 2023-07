Ldc, 3e tour préliminaire: l’OM défiera le Dnipro-1 ou le Panathinaïkos !

De retour depuis le 27 juin dernier avec le début des tours qualificatifs, la Coupe aux Grandes Oreilles se rapproche tout doucement de sa phase de poules. Alors que le deuxième tour de qualification débutera demain, l’UEFA a procédé au tirage au sort du troisième tour de qualification. Concerné suite à sa troisième place en Ligue 1 lors de la saison dernière, l’Olympique de Marseille allait savoir à quelle sauce il va être mangé. Grâce à son coefficient de 33.000, le club phocéen a été classé comme tête de série à ce stade de la compétition.

Une bonne nouvelle pour la bande de Marcelino qui va éviter plusieurs gros morceaux comme les Glasgow Rangers (54.000), Braga (44.000) et le PSV Eindhoven (43.000). Six équipes se présentaient alors comme adversaires potentiels pour les Olympiens. Parmi eux, on compte les Autrichiens de Sturm Graz et les Serbes de Bačka Topola qui font leur entrée à ce stade de la compétition. Devant disputer le deuxième tour de qualification débutera demain, Genk et le Servette Genève vont croiser le fer tout comme le Dnipro-1 et le Panathinaïkos. Ces quatre formations pouvaient donc également rencontrer l’Olympique de Marseille au tour suivant. Le tirage au sort a eu lieu à 12h à Nyon en Suisse.

Un long déplacement pour l’Olympique de Marseille

Finalement, l’Olympique de Marseille va devoir encore attendre un peu pour définitivement connaître son adversaire. En effet, celui-ci sera le vainqueur de la double confrontation entre les Ukrainiens du Dnipro-1 et les Grecs du

Panathinaïkos. Un long déplacement est à prévoir pour les troupes de Marcelino lors du match retour prévu le mardi 15 août ou le mercredi 16 août. Ce tirage a aussi livré d’autres affiches intéressantes.

Habitué de la compétition, le PSV Eindhoven tentera de retrouver les phases de poules et croisera la route d’une équipe émergente, les Autrichiens de Sturm Graz. De son côté, Braga est tombé face aux Serbes de Bačka Topola tandis que les Glasgow Rangers défieront soit le KRC Genk ou le Servette Genève. Dans la voie des Champions, on peut notamment s’attendre à un duel intéressant entre l’AEK Athènes et le vainqueur de Dinamo Zagreb-FK Astana.

Le tirage au sort complet du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

Voie des Champions

Qarabağ (AZE) ou Raków Częstochowa (POL) - Bate Borisov (BIE) ou Aris Limassol (CHY)

Slovan Bratislava (SVQ) ou Zrinjski Mostar (BOS) - Sheriff Tiraspol (MDA) ou Maccabi Haïfa (ISR)

AEK Athènes (GRE) - Dinamo Zagreb (CRO) ou FK Astana (KAZ)

Ludogorets Razgrad (BUL) ou Olimpija Ljubljana (SVN) - Galatasaray (TUR) ou Žalgiris Vilnius (LIT)

Copenhague (DAN) ou Breiðablik Kópavogur (ISL) - Sparta Prague (TCH)

KÍ Klaksvík (FER) ou BK Häcken (SUE) - Molde (NOR) ou HJK Helsinki (FIN)

Voie de la Ligue