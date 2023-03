Ligue 1 : le PSG s’impose au forceps face à Nantes avant de retrouver le Bayern

Après le match nul entre Lens et Lille dans le Derby du Nord (1-1), la 26ème journée de Ligue 1 se poursuivait et s’achevait avec une nouvelle confrontation excitante entre le Paris Saint-Germain et Nantes au Parc des Princes. En pleine crise il y a une semaine de cela, le club parisien abordait la rencontre avec un peu plus de sérénité après s’être relancé face à l’Olympique de Marseille dimanche dernier (3-0). Et c’est bien pied au plancher que les joueurs de Christophe Galtier commençaient ce match. Kylian Mbappé s’illustrait rapidement en reprenant de volée un centre de Nordi Mukiele mais Alban Lafont repoussait le danger et l’attaquant parisien était toutefois signalé en position de hors-jeu (7e). Quelques minutes plus tard, une nouvelle attaque initiée sur l’autre flanc faisait mouche.

A la suite d’un centre de Nuno Mendes, Lionel Messi devançait Pallois pour tromper le portier nantais (11e, 1-0). Les Parisiens continuaient ensuite de mettre la pression pour doubler la mise. A la suite d’un cafouillage dans la surface des Canaris, Jaouen Hadjam marquait contre son camp sous la pression de Nordi Mukiele (17e, 2-0). Alors qu’Alban Lafont réalisait une belle parade face à Nuno Mendes (23e), les coéquipiers de Kylian Mbappé commençaient à baisser le pied et se faisaient punir. Ludovic Blas profitait des errements de Gianluigi Donnarumma pour réduire l’écart (31e, 2-1) puis Ignatius Ganago détournait un corner de Mollet qui lobait tout le monde et terminait sa course au fond des filets (38e, 2-2). Au retour des vestiaires, les deux équipes revenaient avec les mêmes intentions.

Le PSG se sort du piège nantais avant de retrouver le Bayern

Les Parisiens continuaient à se projeter rapidement pour amener le danger dans la surface de réparation adverse mais avec moins de réussite qu’en première période comme sur les actions de Lionel Messi (48e) et Nordi Mukiele qui n’arrivait pas à trouver Kylian Mbappé dans la surface d’Alban Lafont (52e). Même son de cloche pour les Nantais qui profitaient de la moindre erreur des Parisiens pour partir en contre attaque sans arriver à inquiéter le portier italien du PSG. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir une belle situation dans ce deuxième acte. Alors que Vitinha testait le gardien français une nouvelle fois (59e), Danilo Pereira profitait d’un très bon centre de Kylian Mbappé pour envoyer un coup de casque au fond des filets nantais (60e, 3-2). Ignatius Ganago tentait bien de sonner la révolte mais sa frappe terminait dans les bras de Gianluigi Donnarumma (61e). Toujours très offensif, le PSG continuait d’accentuer sa pression sur le but nantais lorsque Lionel Messi lançait Nordi Mukiele et que le latéral parisien était accroché par Jaouen Hadjam, pris de vitesse, aux abords de la surface (63e).

L’arbitre de la rencontre, M. Jérémy Stinat, sifflait pénalty sans hésiter puis revenait finalement sur sa décision après avoir écouté son oreillette (66e). Lionel Messi se chargeait de tirer le coup franc et tombait sur un grand Alban Lafont (67e). Dans une fin de rencontre très animée, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Après un retour salvateur de Nuno Mendes dans les pieds d’Ignatius Ganago (68e) et une frappe de Kylian Mbappé qui effleurait le poteau (73e), Warren Zaïre-Emery forçait le portier nantais à réaliser la parade (74e). A noter les blessures inquiétantes de Nordi Mukiele et Marquinhos qui devaient céder leur place (76e). La rencontre s’animait de plus en plus et le PSG commençait à se rapprocher d’une nouvelle réalisation (89e). Juste avant le coup de sifflet final, Kylian Mbappé devenait le meilleur buteur du PSG en marquant à son tour (90e+2, 4-2). Grâce à cette victoire, le club parisien conforte sa place sur le trône de la Ligue 1 avant de retrouver le Bayern Munich en Ligue des Champions lors des 8èmes de finale retour.