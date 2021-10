Qualif. CDM 2022 : L'Allemagne se fait peur, service minimum pour les Pays Bas, la Croatie reste en tête

En marge du Final Four de Ligue des Nations cette semaine, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivaient ce vendredi soir. Dans le cadre de son 7e match qualificatif, l'Allemagne, qui a déjà concédé une défaite contre la Macédoine du Nord (1-2) recevait la Roumanie pour tenter de conserver la première place de son groupe. En difficulté dans cette rencontre, la Mannschaft a concédé l'ouverture du score grâce à Hagi (1-0, 9e). Il aura fallu attendre la seconde période pour voir Gnabry égaliser (1-1, 52e) et les dix dernières minutes pour voir Muller, tout juste entrer en jeu, sauver les siens (2-1, 81e).

Un succès important pour les hommes de Flick, qui conservent six points d'avance sur la Macédoine du Nord et l'Arménie. Dans le groupe G, les Pays-Bas se déplaçaient en Lettonie afin de conserver leur avance en tête du groupe. Rapidement, Klaasen permettaient aux Oranjes de prendre l'avantage et de s'imposer tranquillement (1-0, 19e). Avec ce succès, les Néerlandais restent leaders avec deux points d'avance sur la Norvège, qui a accroché le nul en Turquie, troisième du groupe.

La Croatie reste en tête

La Croatie, précédente finaliste du Mondial 2018, s'est fait peur à Chypre ce vendredi. Après un premier but refusé pour un hors-jeu de Kramaric (23e), les Croates ont ouverts le score grâce à Perisic dans les arrêts de jeu de la première période (1-0, 45e+2). Après la pause, Modric a manqué un penalty (54e) mais cela n'empêche pas la Vatreni de s'imposer et de rester en tête de son groupe, à la différence de buts, notamment grâce aux buts de Gvardiol et Livaja en fin de partie (3-0, 80e et 90e+2). Vainqueurs de la Slovaquie grâce à un but malheureux de Skriniar (CSC, 24e), la Russie reste à égalité de points avec la Croatie.

Enfin, dans le groupe E, où figure la Belgique avec une large avance, le pays de Galles a concédé le nul en République Tchèque. Malgré un but de Ramsey (1-0, 36e), Pesek égalisait avant la pause (1-1, 38e) avant que Ward ne redonne l'avantage aux Tchèques grâce à un but contre son camp (2-1, 49e). Mais en fin de rencontre, James a permis aux Gallois de revenir au score (2-2, 70e). À la lutte pour la deuxième place de barragiste, Gallois et Tchèques sont à huit points, avec un léger avantage pour la République Tchèque à la différence de buts.

Le classement des groupes de la zone Europe

Les principaux résultats des qualifications