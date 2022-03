ECL : le communiqué cinglant de l'OM contre le FC Bâle

Le huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence entre le FC Bâle et l’Olympique de Marseille s’annonce tendu. En effet, alors que le club suisse annonçait hier que les supporters phocéens auraient finalement la possibilité d’assister à la rencontre malgré la fermeture du parcage visiteur, l’OM dénonce cet après-midi des informations contradictoires.

«L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservée aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil».