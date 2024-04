MU - Liverpool : les compositions sont là

Ce dimanche, la 32e journée de Premier League offre un joli duel entre Manchester United et Liverpool. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages derrière Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Willy Kambwala et Diogo Dalot. Le double pivot est assuré par Kobbie Mainoo et Casemiro. Devant, Rasmus Hojlund prend la pointe de l’attaque avec Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Marcus Rashford en soutien.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Caiomin Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Conor Bradley, Jarell Quansah, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Wataru Endo, Dominik Szoboszlai et Alexis MacAllister se retrouvent dans l’entrejeu. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

Les compositions

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot - Casemiro, Mainoo - Garnacho, Fernandes, Rashford - Hojlund

La suite après cette publicité

Liverpool : Kelleher - Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Endo, MacAllister - Salah, Darwin, Diaz