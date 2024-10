Inter : Simone Inzaghi convoqué par la police italienne

Simone Inzaghi a été convoqué par la police italienne dans le cadre de l’enquête qui concerne les ultras de l’Inter et de l’AC Milan et leurs liens avec la mafia. D’après l’agence de presse Ansa, les documents relatifs à l’enquête citent des dirigeants et des joueurs. Inzaghi est suspecté d’avoir passé un accord avec Marco Ferdico, un des principaux leaders des ultras interistes, afin d’obtenir 200 billets pour la finale de la Ligue des champions 2023 opposant Manchester City et l’Inter, à Istanbul (Turquie). L’entraîneur italien lui avait promis de parler avec sa direction.

En plus de l’entraîneur des Nerrazzuri, il n’est pas exclu que Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, et Milan Skriniar, joueur de l’Inter entre 2017 et 2023, soient aussi interrogés. En 2023, plusieurs ultras dont Ferdico avaient exigé de rencontrer la direction pour évoquer les difficultés sportives du club et avaient fait pression pour que le défenseur slovaque ne quitte pas le club. Depuis le début de cette enquête, 19 personnes ont été arrêtées.