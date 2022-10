OM - Ajaccio : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deux trajectoires opposées, un début de saison aux antipodes mais une confrontation qui a tout du «match piège», comme le précisait Igor Tudor, ce vendredi, en conférence de presse. À l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG avec 23 unités, reçoit l'AC Ajaccio, lanterne rouge et auteur d'une seule petite victoire depuis le début de la saison. Fort de la confiance retrouvée en Ligue des Champions, les Phocéens, vainqueurs du Sporting (4-1) en milieu de semaine, semblent malgré tout armés pour réciter, au mieux, leur partition.

En souffrance depuis la reprise, le promu corse tentera, toutefois, de piéger les Marseillais. Pour rappel, l'unique succès obtenu par les hommes d'Olivier Pantaloni était d'ailleurs hors de leurs terres, sur la pelouse de Brest. Pour cette rencontre, Igor Tudor devra d'ailleurs composer sans Jonathan Clauss, qui s’est blessé au mollet face au Sporting mais qui pourrait revenir plus vite que prévu. Côté ajaccien, Fernand Mayembo, Romain Hamouma et Qazim Laci sont, quant à eux, forfaits.

Dimitri Payet de retour dans le onze olympien ?

Ainsi, le technicien de l'ACA devrait opter pour un 4-2-3-1. Devant Leroy, présent dans les cages corses, Alphonse, Gonzalez, Vidal et Diallo pourraient former le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Mangani et Marchetti devraient former le double pivot, juste derrière Coutadeur, dans un rôle de meneur de jeu. Enfin, sur le front de l'attaque et pour tenter de percer la défense olympienne, Bayala et Nouri sont annoncés titulaires pour épauler El Idrissy, seul en pointe.

De son côté, Igor Tudor devrait lui faire confiance à son traditionnel 3-4-3. En tant que dernier rempart, Lopez devrait ainsi être protégé par un trio défensif composée de Gigot, Balerdi et Mbemba. Bien aidés par Kaboré et Tavares, Gueye et Rongier sont, quant à eux, pressentis pour former le double pivot marseillais. Enfin, associé à Gerson et en retrait de Sanchez, Payet pourrait, lui, faire son retour dans le onze.

