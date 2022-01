Bordeaux : les mots forts d'Enock Kwateng après la gifle reçue à Rennes

En pleine crise sportive, mais aussi en coulisses, les Girondins de Bordeaux espéraient sortir la tête de l'eau ce dimanche après-midi sur la pelouse du Stade Rennais pour la 21e journée de Ligue 1. Mais au Roazhon Park, le club au scapulaire a encore un peu plus sombré en encaissant une énorme défaite sur le score de 6-0. Après le coup de sifflet final, Enock Kwateng a donc forcément eu des mots forts sur la situation de son équipe.

«Ecoutez, on a vu le même match aujourd'hui. Maintenant, si on continue comme ça, c'est clair qu'on fonce tout droit en Ligue 2. Aujourd'hui, ce n'est pas une prestation. (...) Franchement, quand on voit ce genre de match, vous vous doutez bien que l'état d'esprit est au plus bas. Maintenant, c'est à nous de trouver les ingrédients pour remonter au classement mais avec une prestation come celle-ci, on fonce tout droit en Ligue 2», a lâché le défenseur de 24 ans sur Prime Video.