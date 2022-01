Ligue 1 : humilié à Rennes, Bordeaux s'enfonce dans la crise

Suite de la 21ème journée de la Ligue 1 au Roazhon Park, où le Stade Rennais, cinquième avec 31 points (9 succès, 4 nuls, 7 défaites), recevait les Girondins de Bordeaux, actuellement dix-septièmes avec 17 unités et un piètre bilan de 3 victoires, 8 nuls et 9 revers. En grande difficulté ces dernières semaines, le club breton sortait de trois défaites de rang en championnat, sans parler de son élimination en Coupe de France face à Nancy, pensionnaire de Ligue 2. Dynamique tout aussi inquiétante pour des Bordelais en crise avec notamment la mise à l'écart de plusieurs cadres dont Laurent Koscielny. Eliminés à Brest en 16es de finale de la Coupe de France, les Girondins restaient par ailleurs sur deux revers de suite en L1.

Pour cette rencontre et avec l'ambition de sortir d'une torpeur certaine, Vladimir Petkovic alignait donc un 4-2-3-1 où M'Baye Niang, titulaire en L1 pour la première fois depuis plus d'un an, débutait à la pointe de l'attaque girondine. De son côté, Bruno Genesio, privé de Gomis, Traoré, Aguerd ou encore Sulemana (CAN), optait lui pour un 4-4-2 avec le duo Terrier-Laborde présent sur le front de l'attaque. Sous les yeux de 5000 spectateurs, conséquence directe des jauges liées au contexte sanitaire, les Rennais prenaient rapidement le contrôle du jeu et se montraient dangereux. Servi par Doku, Terrier voyait sa reprise contrée, in-extremis, par Gregersen (6e). Bousculés d'entrée de jeu, les Girondins subissaient la maîtrise collective des Rouge et Noir et après une nouvelle occasion franche de Laborde, coupant de la tête au premier poteau (23e), Rennes allait logiquement prendre les devants.

Une valse à six temps !

Sur un ballon difficilement repoussé par la défense bordelaise, Martin percutait et décalait subtilement Terrier qui concluait victorieusement d'une frappe à bout portant du pied droit (1-0, 33e) pour s'offrir son dixième but en Ligue 1. Fort de cette avance au score, le Stade Rennais continuait d'imprimer un rythme trop soutenu pour des Girondins à l'agonie (aucun tir cadré au cours du premier acte). Juste avant la pause, Bourigeaud parvenait même à faire le break d'un splendide coup franc enroulé, laissant Costil de marbre (2-0, 43e). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre restait la même et pour ne rien arranger, le jeune Sissokho, en retard sur Martin, écopait d'un second carton jaune et laissait ses partenaires à dix (50e).

En supériorité numérique, Rennes pensait même tuer tout suspense mais Laborde, de la tête, voyait finalement son but refusé pour une position de hors-jeu (52e). Amorphes, les Bordelais ne proposaient rien et allaient définitivement sombrer au terme d'un nouveau mouvement collectif rennais de haute volée. Tout juste entré en jeu, Truffert, bien décalé par l'autre nouvel entrant Majer, permettait aux siens de prendre le large. En contrôle dans les derniers instants, le Stade Rennais parachevait même son succès grâce au doublé de Guirassy (89e, 90+2e). Avec ce résultat, les hommes de Bruno Genesio se replacent au pied du podium avant de se rendre à Clermont. De son côté, Bordeaux sombre et reste englué à une préoccupante 17ème place. Prochain rendez-vous à Strasbourg lors de la 22ème journée de Ligue 1.

