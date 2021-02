Bordeaux : Jean-Louis Gasset et la forme déclinante d'Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Décisif lors de six matches sur sept disputés avec les Girondins de Bordeaux (2 buts, 4 passes décisives), Hatem Ben Arfa avait marché sur l'eau lors de la période novembre-décembre. Pas dans l'effectif de Jean-Louis Gasset à la reprise de janvier, en raison d'une blessure, le milieu offensif de 33 ans peine depuis à retrouver son niveau. Et les résultats s'en ressentent. Le club au scapulaire reste sur 5 défaites et 1 nul, toutes compétitions confondues. En conférence de presse, ce jeudi, le coach des Girondins a évoqué la situation de son protégé.

«Il a fait sa semaine de travail. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa blessure il n'est pas revenu à son niveau de novembre, où il avait été excellent à Rennes ou Paris. Il avait marqué et fait des passes décisives. Aujourd'hui, il a du mal à revenir physiquement. On sait que ce genre de joueur quand il ne fait pas la différence, il est un peu plus critiqué. C'est logique,» a expliqué Gasset, laissant planer le doute sur la gestion d'Hatem Ben Arfa. Peut-il s'en passer ? «Tout est possible» a-t-il répondu. En fin de contrat en juin, HBA dispose d'une option pour prolonger d'une année en Gironde.