US Revel - PSG : les compositions probables

Victorieux de Toulouse lors du Trophée des champions (2-0), le PSG espère bien boucler sa semaine de reprise à l’occasion de son 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel. Ce dimanche soir à Castres (20h45), le groupe de Luis Enrique affrontera des amateurs du club de Régional 1 (sixième division). Pour cette rencontre piégeuse, le club de la capitale, privé de plusieurs stars (Tenas, Rico, Skriniar, Hernandez, Donnarumma, Hakimi, Mendes, Ruiz, Ekitike, Dembélé, Marquinhos, Lee, Kimpembe) devrait aligner un 4-2-4. Dans les buts, Navas devrait ainsi faire son grand retour.

Devant le Costaricien, Soler, Danilo, Beraldo et Mukiele devraient composer la défense parisienne. Au milieu de terrain, Ugarte pourrait lui accompagner Vitinha. Enfin, sur le front de l’attaque, Asensio et Kolo Muani devraient débuter sur les ailes et soutenir un duo offensif composé de Ramos et Mbappé. En quête d’un exploit historique, Revel est de son côté attendu en 4-3-3. Aligné dans les cages, Garcia sera ainsi protégé par un quatuor défensif : Briol, Mbuluba Ndoh, N’Guessan et Ouhafsa. Dans l’entrejeu, Calmettes et Vieu accompagneront Palacios. Enfin, Zahil, Boyer et Ritter sont pressentis pour former l’attaque du club amateur.