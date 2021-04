AS Monaco - Dijon FCO : les compositions sont là

La 32e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre l'AS Monaco et le Dijon FCO. A domicile, les joueurs de Niko Kovac se présentent en 4-4-2 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart derrière Djibril Sidibé, Alex Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Dans l'entrejeu, on retrouve Ruben Aguilar, Youssoufa Fofana, Aurélien Tchouaméni et Aleksandr Golovin. Devant, Sofiane Diop et Stevan Jovetic sont associés.

De son côté, le Dijon FCO s'organise dans un 5-3-2 où Saturnin Allagbé prend place dans les cages. Senou Coulibaly, Bruno Écuélé Manga et Wesley Lautoa composent la défense tandis que Sacha Boey et Aníbal Chalá occupent les rôles de pistons. Jordan Marié, Yassine Benzia et Bersant Celina se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Mama Baldé et Aboubakar Kamara composent le duo d'attaquants.

Les compositions

AS Monaco : Lecomte - Sidibé, Disasi, Maripan, Henrique - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Golovin - Diop, Jovetic

Dijon FCO : Allagbé - Boey, Coulibaly, Écuélé Manga, Lautoa, Chala - Marié, Benzia, Celina - Baldé, Kamara