Dossier Mbappé : l’Espagne s’enflamme après le nouveau geste fort du PSG

À mesure que les jours s’égrènent, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus d’un départ du Paris Saint-Germain. Mis à l’écart du groupe parisien et poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’attaquant français pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. Soupçonné d’avoir un accord avec le club madrilène pour rallier l’Espagne libre à l’issue de son bail à Paris, le crack de Bondy ne figure plus sur la page d’accueil du site officiel du club de la capitale.

Sport rapporte que parmi les joueurs figurant sur la page d’accueil, on peut apercevoir la présence de cinq joueurs : Marco Verratti, Marquinhos, Neymar aux côtés de deux recrues estivales, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. L’absence du crack de Bondy, considéré comme la star principale de l’équipe de Luis Enrique, est symptomatique de l’atmosphère pesante entre la vedette de l’équipe de France et la direction parisienne. De l’autre côté des Pyrénées, les observateurs suivent évidemment avec beaucoup d’intérêt l’évolution du dossier Kylian Mbappé et semblent convaincus que le joueur de 24 ans a "un pied et demi" en Espagne comme le souligne le média espagnol.

