Euro Espoirs : la Géorgie renversante face à la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas se neutralisent, l’Ukraine attend l’Espagne

L’Euro Espoirs se poursuivait ce samedi avec le début de la deuxième journée. Pour cette occasion, trois rencontres étaient programmées à 18h. Parmi elles, on retrouvait le Portugal qui devait se relancer après avoir raté son entrée en lice face à la Géorgie. Et les protégés de Rui Jorge affrontaient justement les Pays-Bas qui avaient eux aussi mal débuté de leur côté avec un match nul contre la Belgique. Malgré l’enjeu, le match peinait à s’emballer. Il fallait attendre l’ouverture du score d’André Almeida (20e) pour voir la première belle combinaison. Si les coéquipiers de Ryan Gravenberch tentaient d’égaliser, la défense portugaise arrivait à contenir les assauts adverses jusqu’à l’aube du dernier quart d’heure où elle se faisait surprendre sur un coup de pied arrêté bien conclu par Brian Brobbey (77e). Un match nul logique donc entre les deux formations (1-1).

Dans les autres rencontres, la Belgique défiait la Géorgie, étonnante leader du groupe A grâce à sa victoire initiale contre le Portugal donc. Mais les Belges prenaient rapidement les commandes par l’intermédiaire de Maxim De Cuyper (15e) puis Largie Ramazani (28e). Sauf qu’en seconde période, Georgiy Tsitaishvili réduisait l’écart et trouvait même les ressources pour s’offrir un doublé en toute fin de match (2-2). On retrouve donc la Géorgie en tête du groupe A devant la Belgique et les Pays-Bas. Le Portugal ferme la marche. Enfin, la Roumanie affrontait l’Ukraine dans le groupe B. Après une première victoire contre la Croatie, les jeunes pousses ukrainiennes doublaient la mise grâce à un but tardif et contre son camp signé Victor Dican (1-0). L’Espagne, qui affronte les Croates à 20h45, doit donc s’imposer pour revenir à égalité en tête du groupe B avant un beau duel entre les deux équipes lors de la troisième et dernière journée.

