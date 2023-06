PSG : Kylian Mbappé envoie un message fort à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Sur son compte officiel Instagram, Kylian Mbappé a profité de l’anniversaire de Lionel Messi (36 ans) pour adresser un joli message à la Pulga. Si le champion du monde en titre a d’ores et déjà vu le PSG ou encore le Barça avoir une pensée pour lui, l’intéressé appréciera forcément les quelques mots du Bondynois. L’occasion, notamment, pour le numéro 7 parisien de remercier la nouvelle star de l’Inter Miami.

«Légende joyeux anniversaire. Léo Messi Je te souhaite la meilleure journée possible avec ta famille et tes amis. Merci pour ces 2 années ensemble à Paris, j’ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, partenaire, adversaire et homme. Rien que pour cela, je suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure».

