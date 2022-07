L'AS Rome réussit le gros coup Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Après sept années d'une belle union avec la Juventus, Paulo Dybala a décidé de changer d'air cet été. Pourtant, la Vieille Dame avait tout fait pour sauver son mariage avec la Joya en lui proposant plusieurs prolongations de contrat. Mais l'international argentin a décliné toutes les offres les unes après les autres. Libre depuis le 30 juin, il était donc sur le marché.

Rapidement, l'Inter Milan a noué des contacts avec le représentant du joueur. Tous les voyants semblaient être au vert. Mais finalement, les Lombards ont décidé de faire machine arrière, préférant un retour de Romelu Lukaku, malheureux à Chelsea. La piste Dybala, elle, a pris du plomb dans l'aile. Associé à Manchester United ou l'Atlético de Madrid, l'Argentin n'a rien vu venir au fur et à mesure que le mercato avançait. Ce qui l'a inquiété d'ailleurs. Puis, la Louve est entrée en scène.

Sous l'impulsion de José Mourinho, qui a fait de lui sa priorité puisqu'il le voyait comme le joueur capable de faire passer un cap à l'AS Roma, l'écurie de la capitale italienne s'est lancée sur ce dossier. Peu intéressé dans un premier temps, Paulo Dybala, qui voulait jouer la Ligue des Champions alors que les Giallorossi évolueront en Ligue Europa, a été ensuite à l'écoute. The Special One a mouillé le maillot pour le convaincre. Et Dybala a fini par dire oui à la Roma.

«L'AS Roma a le plaisir d'annoncer la signature de Paulo Dybala. L'Argentin de 28 ans arrive chez les Giallorossi après avoir passé les sept dernières saisons à la Juventus. Le joueur a signé un contrat qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2025», peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale. Après Palerme et la Juventus, la Joya va donc relever un nouveau challenge en Serie A. Star de la formation de Mourinho, le joueur de 28 ans, qui va toucher un salaire de 6 millions d'euros par an, va apporter son expérience du très haut niveau et son talent. A lui de jouer !

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk