Le City Group fait une grosse offre pour un flop de l’OM

Manchester City et le City Group ont enfin décroché le Graal il y a quelques semaines, avec cette victoire finale en Ligue des Champions. Un objectif qu’ils poursuivaient depuis plus d’une décennie déjà, et pour lequel ils n’ont pas hésité à mettre la main à la poche et bâtir de sacrés effectifs. Mais le City Group ne veut logiquement pas en rester là, et si l’objectif de leur club phare est de continuer de tout rafler, il y a aussi d’autres ambitions à côté.

Parmi elles, continuer de développer ce réseau de clubs conséquent, dans lequel on retrouve notamment Girona (bien que non-majoritaire), Palerme, Lommel, Troyes, le New York City FC ou Melbourne. Et en Espagne, la Cadena SER et Relevo dévoilent une information qui risque d’en étonner plus d’un, surtout du côté du Vélodrome…

Première offre refusée

Le City Group a ainsi proposé 15 millions d’euros à Almeria pour Luis Suarez, l’attaquant colombien passé par l’OM. Il était prêté au sein du club de Liga en deuxième partie de saison après quelques mois difficiles en terres phocéennes, où il a joué 7 matches de Ligue 1 pour 3 buts et 1 passe décisive. Désormais, il appartient définitivement à Almeria à cause de cette option d’achat devenue obligatoire suite au maintien de l’écurie andalouse en Liga. Cette dernière a ainsi déboursé 8 millions d’euros pour conserver le Colombien de 25 ans, auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 21 matchs de championnat espagnol sur la deuxième partie de saison.

Almeria pourrait ainsi faire une belle plus-value en le vendant dans la foulée, même si cette première proposition a été refusée par le club appartenant au Saoudien Turki Al-Sheikh. Le City Group pourrait cependant faire une deuxième proposition rapidement. On imagine que cette offre a pour objectif de renforcer l’effectif de Girona, club où le CG a déjà fait venir Viktor Tsygankov l’hiver dernier par exemple. Mais nul doute que cette information risque de faire parler à Marseille…