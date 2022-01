PL : réveil trop tardif de Crystal Palace, qui s'incline contre West Ham

Après les succès obtenus dans les ultimes instants de Man City à Arsenal (2-1) et de Tottenham à Watford (1-0), la 21ème journée de Premier League s'est poursuivie ce samedi avec la victoire de West Ham à Crystal Palace (3-2), dans ce 3ème match disputé du côté de Londres en ce début d'année 2022. Les Hammers ont fait preuve d'un réalisme glaçant face à des Eagles globalement dominateurs, dangereux, mais qui ont manqué de précision dans le dernier geste et se sont réveillés trop tard. Edouard a notamment quelque peu vendangé, trouvant la barre (31e) ou loupant le cadre (55e, 66e), alors que Fabianski a fait le job devant Benteke (33e, 42e). Si l'attaquant français a fini par trouvé la faille (83e) et qu'Olise a trompé la vigilance du Polonais (90e), donnant des sueurs froides aux visiteurs, à l'image d'un incroyable retourné de Mateta (90e+4), cela n'a pas suffi.

Car les hommes de David Moyes ont eux fait la différence en première période. Le break a d'abord été réalisé en 3 minutes, Antonio coupant parfaitement un centre de Benrahma (22e) avant que Lanzini ne se distingue par un superbe enchaînement ne laissant aucune chance à Guaita (25e). Puis l'Argentin a tué le match juste avant la pause, en transformant un penalty maladroitement concédé par Milivojević (45e+5). West Ham repasse provisoirement devant Tottenham et revient surtout à 1 point de la 4ème place occupée par Arsenal. Crystal Palace reste enlisé dans le ventre mou de ce championnat anglais.