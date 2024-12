Everton : Iliman Ndiaye met le feu en Angleterre

Marseille n’a pas oublié Iliman Ndiaye. Hier après-midi, de nombreux supporters du club phocéen se sont enflammés sur X après le but inscrit par le Sénégalais lors de la rencontre face à Manchester City (1-1). Et quel but ! Après un bel enchaînement, Ndiaye a égalisé en propulsant le cuir au fond des cages gardées par Ortega à la 36e minute. Ce qui porte son total à 4 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot d’Everton. En effet, il avait été buteur face à Leicester City, Ipswich Town ainsi que contre Doncaster en Carabao Cup.

Un but qui fait parler en Angleterre

Hier, au-delà de son but, le footballeur âgé de 24 ans a marqué les esprits et a impressionné face aux Skyblues. D’ailleurs, la presse britannique s’enflamme pour lui ce vendredi, à l’image du Liverpool Echo. «Iliman Ndiaye donne l’exemple à deux autres joueurs d’Everton», a titré le média avant d’ajouter : «Iliman Ndiaye a marqué la moitié des buts d’Everton à l’extérieur cette saison et ce but du Boxing Day a été un véritable coup de cœur. La frappe a tourné en dérision ceux qui ont suggéré que l’international sénégalais manquait de tranchant dans son jeu et, comme ses buts contre Leicester City et Ipswich Town, nouvellement promus, il s’agissait d’un autre coup de génie, mais cette fois-ci sur la grande scène, contre les champions de Premier League des quatre saisons précédentes.»

Le LE a ajouté : «malgré toutes ses prouesses et ses talents, la recrue estivale de l’Olympique de Marseille est tout sauf une bête de spectacle et son travail acharné et son inventivité sur le flanc gauche ont été récompensés par ce moment de génie. Trop souvent, dans de telles situations, les joueurs – même au plus haut niveau – peuvent paraître calmes, mais là, c’était un tir qui possédait à la fois puissance et précision avec une finition parfaitement exécutée et restée frappée. Il n’y a pas beaucoup d’autres joueurs d’Everton qui auraient pu marquer un but comme celui de Ndiaye.» Encensé pour sa prestation XXL, Ndiaye a d’ailleurs obtenu la note de 9 de la part du Liverpool Echo, qui a ajouté un commentaire élogieux à son sujet.

Son entraîneur est content pour lui

«Finition somptueuse pour mettre Everton à égalité. Sa ruse et son jeu positif ont mis City à l’épreuve tout l’après-midi», a-t-on pu lire dans le journal anglais. De son côté, le site GiveMeSport lui a attribué un 8 avec le commentaire suivant : «sa finition à elle seule pourrait mériter une note plus élevée après qu’il ait trouvé le coin le plus éloigné avec un tir frappé avec l’extérieur de sa chaussure. Il a toujours cherché à jouer vers l’avant à chaque occasion, et son jeu positif a porté ses fruits.» Comme la presse sportive britannique, Sean Dyche a, lui aussi, été séduit par la copie de son joueur. Après la rencontre, il a eu de jolis mots pour lui.

« Je n’étais pas vraiment inquiet de la forme mais plutôt de l’intention. Nous avons peut-être manqué un peu d’intention, peut-être que le coup d’envoi était donné tôt le lendemain de Noël et tout ce genre de choses, ça joue un peu. Mais nous avons pris le dessus au fur et à mesure du match et j’étais vraiment content de notre but. C’était une belle finition d’Ili. J’espère qu’il n’est pas trop sérieusement blessé, mais il avait un mollet tendu et nous devons être prudents avec ça.» En effet, les Blues de Liverpool compte sur Iliman Ndiaye pour défier Nottingham Forest lors de la prochaine journée. Le tout certainement sous le regard de fans de l’OM, qui regrettent que le mariage entre Ndiaye et les Olympiens n’ait pas fonctionné.