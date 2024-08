Liverpool : Arne Slot met la pression sur le mercato

Liverpool entame une révolution complète. Avec le départ de Jürgen Klopp, le club doit apprendre à vivre sans un entraîneur emblématique et qui a marqué de son empreinte les Reds. Pendant neuf ans, l’ancien coach du Borussia Dortmund a imposé sa patte, que ce soit sur le terrain où en dehors avec notamment un gros impact sur le mercato de l’équipe. Depuis son départ, la direction des Reds a décidé de faire confiance au coach néerlandais Arne Slot. Avec Feyenoord, son ancien club, il a connu une belle réussite et débarquait donc il y a quelques semaines avec la lourde tâche de succéder à Klopp. Et après une saison fatigante, l’effectif de Liverpool devait connaitre quelques modifications. Pourtant, cela ne semblait pas du tout se bousculer, au contraire puisque les coéquipiers de Mohamed Salah n’ont enregistré aucune recrue.

Interrogé sur cette passivité sur le marché des transferts, Arne Slot avait spécifiquement évoqué son envie de prendre ses marques et d’observer tranquillement son groupe. Et il misait pleinement sur la tournée estivale aux États-Unis pour faire un premier bilan et cibler clairement les postes à renforcer alors que son effectif devait s’adapter à une autre méthode de coaching, après quasiment une décennie sous les ordres de Klopp. Selon les informations de Independent, les joueurs ont bien remarqué que les deux coachs avaient des méthodes bien différentes avec notamment bien plus de théorie avec le coach néerlandais. De son côté, Arne Slot a profité de ces premières semaines pour savoir ce qu’il voulait clairement pour son équipe.

Liverpool doit sortir son chéquier

Après deux victoires lors de cette tournée (face au Real Bétis et à Arsenal), Arne Slot a remarqué plusieurs failles. D’après le média britannique, il a clairement fait comprendre à sa direction qu’il fallait recruter rapidement à trois postes pour bien aborder le début du championnat anglais. Liverpool est désormais à la recherche d’un défenseur central, d’un milieu défensif et de deux ailiers. Des offres pourraient bien être faites dans les prochains jours alors que Liverpool débute face à Ipswich Town le 18 août. Et la priorité offensive se nomme Anthony Gordon. Actuellement en vacances après son Euro avec l’Angleterre, l’ailier de 23 ans est convoité. Et si Newcastle attend son retour pour le prolonger, le joueur est plutôt tenté par une aventure du côté de Liverpool. Mais il faudra lâcher environ 93 millions pour s’offrir le jeune attaquant anglais, une somme colossale.

Il faudra donc convaincre la direction liverpuldienne de dépenser cette saison, mais le département mené par Michael Edwards estime que cet investissement pourrait être rentable vu le talent et le potentiel du joueur. Surtout, Arne Slot insiste pour renforcer considérablement son effectif et pense que cet achat est nécessaire pour viser le titre et enfin faire chuter Manchester City. En défense centrale, le nom de Willian Pacho (Francfort) a été évoqué tout comme le nom de Martin Zubimendi (Real Sociedad). Et pour investir autant sur le mercato, Arne Slot a déjà signifié à sa direction sa volonté de se séparer de certains éléments pour récupérer quelques millions d’euros. Mais Liverpool semble pleinement convaincu par les méthodes de son coach. Et cela pourrait donner un mercato très agité.