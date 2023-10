Premier League : Chelsea rechute face à Brentford

Ce samedi, Chelsea recevait à nouveau un club londonien à Stamford Bridge. Après le nul finalement décevant face aux Gunners la semaine dernière (2-2), les hommes de Mauricio Pochettino débarquaient dans une formation abandonnée (4-2-3-1) depuis la pré-saison et une certaine blessure de Christopher Nkunku. Pas d’Enzo Fernandez ni de Mudryk, mais un double-pivot Caicedo-Gallagher avec des ailes occupées par Noni Madueke et Raheem Sterling. Devant, Nicolas Jackson, soutenu par le très bon Cole Palmer. Malgré l’armada offensive des Blues, ces derniers n’auront pas réussi à trouver la faille.

Pourtant, en première période, c’est Chelsea qui domine et qui impose son rythme. Et ça fait presque mouche. Noni Madueke trouve la barre sur une frappe du gauche avant que Marc Cucurella ne bute sur le portier des Bees. Les Blues réalisent une mi-temps intéressante, mais comme souvent, ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Après la pause, Ethan Pinnock va venir ouvrir la marque d’une tête puissante, Axel Disasi est perdu au marquage (0-1, 58e). Derrière, les joueurs de Mauricio Pochettino tombent sur un os infranchissable. Le bloc bas de Thomas Frank a payé face au manque de créativité des Londoniens du sud. Si Cole Palmer a tout fait, il n’a pas vraiment été accompagné par ses coéquipiers. Les absences de Mudryk, Broja ou encore Nkunku se sont - encore - fait ressentir. Bryan Mbeumo inscrira le but du K.O à la dernière minute (0-2, 90+6e) pour achever Chelsea, sur un contre éclair. À l’arrivée, une énième rechute pour les Blues, la quatrième défaite en 10 journées.