La carrière de Neymar est-elle terminée ?

Le verdict est tombé et il est sans appel. Touché lors de la défaite du Brésil contre l’Uruguay (2-0) dans la nuit de mardi à mercredi, Neymar est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être blessé au ménisque. Son absence est d’au moins six mois. C’est un très gros coup dur pour lui, déjà confronté depuis de nombreuses saisons à divers problèmes physiques : cheville gauche et droite, cuisse, dos… Serait-ce la blessure de trop ? C’est une possibilité à 31 ans, lui qui a déjà évoqué l’usure mentale du haut niveau. Le Brésilien a déjà montré par le passé qu’il était également en capacité de revenir à son niveau, d’autant que des objectifs se présentent à lui.

Oui, sa carrière est terminée :

C’est le nombre de blessures qu’a connues la star canarinha depuis son arrivée en Europe, au FC Barcelone en 2013. Cette relation particulière à l’infirmerie est surtout née après sa signature avec le Paris Saint-Germain. En six saisons passées en France, il a totalisé 741 jours d’absence. C’est plus de deux ans, soit 114 matchs manqués. S’ils ne souhaitent aucun mal au Brésilien, les dirigeants parisiens doivent tout de même être soulagés de ne plus avoir affaire à lui au quotidien, dans le contexte de sa nouvelle blessure. Ses ennuis physiques ont débuté dans la capitale, ville de tous les possibles, surtout pour une star mondiale à qui la mairie de Paris avait bien voulu illuminé la tour Eiffel aux couleurs auriverde. Sa propension à sortir, à célébrer son anniversaire avec l’ensemble de ses partenaires, ou même à veiller tard chez lui, quitte à empoisonner la vie de ses voisins lui ont collé l’étiquette de joueur qui ne faisait pas attention à son hygiène de vie. Résultat, Neymar a manqué la plupart des grandes échéances sportives du PSG, blessé à chaque fois alors que ses qualités footballistiques étaient indéniables. D’ailleurs, ce n’est sans doute pas un hasard si le club français a atteint la finale de la Ligue des Champions lors de la saison où le numéro 10 s’est le moins blessé… Cette fois, à 31 ans, il se pourrait bien que ce soit le souci de trop. Surtout en raison de son importance. Cette rupture du ligament croisé antérieur le force à s’absenter pendant au moins six mois. Il devra trouver la force mentale pour se remettre en selle, une fois de plus. Face à son âge avancé et ses ambitions sportives fortement altérées depuis son transfert en Arabie saoudite, on peut douter de sa volonté.

Non, sa carrière n’est pas terminée :

Neymar est un sportif de haut niveau, habitué à ces longs protocoles médicaux. Ça ne devrait pas lui faire peur. Cette nouvelle blessure va lui permettre de prendre soin d’un corps meurtri par des années d’entrainement. Ce genre de convalescence permet le renforcement d’autres muscles, comme le haut du corps dans son cas. Il ne peut pas baisser les bras pour deux grandes raisons. Il vient de signer dans un nouveau club jusqu’en 2025, à Al-Hilal en Arabie saoudite, qui a tout de même déboursé 90 M€ pour l’enrôler, sans parler de son salaire estimé entre 120 et 150 M€ selon les sources et les divers bonus. Nouvelle grande star du championnat après la venue de Cristiano Ronaldo au début de l’année, il a un statut à assumer. D’ailleurs ses premiers matchs avec un but et trois passes décisives en 5 rencontres toutes compétitions confondues montrent qu’il avait à cœur de revenir vite, lui qui était déjà blessé entre février et septembre en raison d’une opération à la cheville, puis à des soucis musculaires. S’il se doit de revenir au plus haut niveau, c’est qu’il y a aussi une échéance importante à venir en fin de saison : la Copa America. Favori avec le Brésil, en compagnie de l’Argentine, lors de chaque édition, Neymar n’a paradoxalement jamais remporté la grande compétition continentale. Finaliste en 2021, il a surtout manqué 2019 lorsque la Seleção a triomphé, sans lui, car forfait de dernière minute à cause d’une énième blessure à la cheville. Cette Copa America 2024 est sans doute sa dernière chance, lui qui a gagné les JO en 2016 et la Coupe des Confédérations en 2013.