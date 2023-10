L’historique complètement dingue des blessures de Neymar

Qu’on l’aime ou non, Neymar fait partie de ces rares joueurs pour lesquels les gens sont prêts à payer le prix fort pour le voir jouer. Mais aujourd’hui, à 31 ans, le Brésilien est peut-être arrivé à un tournant de sa carrière. Touché au genou gauche lors d’un choc avec le milieu de terrain Nicolas de la Cruz à l’occasion du choc face à l’Uruguay (0-2), le numéro 10 de la Seleção va passer de longs mois éloigné des terrains.

La suite après cette publicité

«L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo », indiquait la fédération brésilienne (CBF) hier soir. Un énorme coup de massue pour le joueur.

À lire

Le message touchant du président de la CBF pour Neymar

Maudit depuis son arrivée au PSG

Blessé à la cheville le 19 février dernier contre Lille, Neymar avait retrouvé la compétition officielle le 8 septembre dernier seulement. Un peu plus d’un mois plus tard, le revoilà reparti à l’infirmerie pour un bon bout de temps. Une nouvelle également catastrophique pour les Saoudiens d’Al-Hilal qui ont dépensé une fortune pour l’arracher au PSG (environ 90 M€ pour le transfert + un salaire d’environ 160 M€ par saison). Certains diront que Neymar est maudit, d’autres qu’il paie une hygiène de vie contestée. Une chose est sûre : l’historique de ses blessures donne le vertige.

La suite après cette publicité

Rien qu’au Paris Saint-Germain (2017-2023), Neymar a totalisé 741 jours d’indisponibilité. Soit un peu plus de deux ans (sur six passés à Paris) sans jouer ! Et depuis qu’il a quitté l’Amérique du Sud pour évoluer en Europe (saison 2013/2014), le natif de Mogi dans Cruzes a eu 28 blessures ! Sept au pied droit, quatre à la cuisse droite, quatre au pied gauche, sept à la cuisse gauche, deux aux cotes, une au dos et trois diverses (covid, fatigue musculaire, oreillons). Au total, depuis 2014, Neymar a raté 140 matches officiels (dont 114 rien qu’au PSG !), soit environ 15 par an. Un total qui va grimper en flèche puisqu’on ne devrait pas revoir l’international auriverde (128 sélections, 79 buts) avant six mois, au minimum.