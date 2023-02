Les voisins de Neymar en ont marre du Brésilien !

Neymar avait le secret pour rendre fou ses adversaires, il a découvert la recette magique pour agacer ses voisins. Le Brésilien, qui vit dans une demeure située à Bougival (Yvelines) depuis son arrivée au PSG en 2017, s’attirerait en effet les foudres de son voisinage depuis plusieurs mois. Et sa fête d’anniversaire dimanche dernier aux tons tous sauf sobres, n’aurait pas arrangé les choses.

La suite après cette publicité

Dans une enquête menée par Le Parisien et parue ce vendredi, on apprend que plusieurs riverains de la commune échangent régulièrement dans un groupe Facebook, pour avertir des éventuelles fiestas à prévoir de la star du PSG. Un comportement exaspérant, revenu aux oreilles du maire Luc Wattelle, qui a d’ailleurs qualifié le Brésilien d’«individu irrespectueux» et de «prodigieusement agaçant». L’ambiance est bonne.

À lire

PSG : le groupe pour le déplacement à Monaco sans Verratti mais avec Kimpembe