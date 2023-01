Al Nassr inscrit Cristiano Ronaldo et résilie le contrat de Vincent Aboubakar

La suite après cette publicité

Arrivé il y a quelques jours dans son nouveau club d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo ne pouvait toujours pas faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Outre sa suspension de deux matches qu’il devait purger, le quintuple Ballon d’Or ne pouvait surtout pas être inscrit par son club en raison de la règle du nombre d’étrangers par club (8). Il fallait donc d’abord faire de la place pour permettre à CR7 de jouer.

À en croire les informations de l’AFP, c’est chose faite. Une source proche du club saoudien a confirmé à l’AFP qu’Al Nassr avait décidé de mettre fin au contrat de Vincent Aboubakar. L’attaquant camerounais n’est plus un joueur du club et libère donc une place pour Cristiano Ronaldo. «Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit» détaille la source. L’international portugais va donc faire sa grande première avec Al Nassr le 22 janvier prochain à domicile face à Ettifaq.

