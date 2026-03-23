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EdF : Deschamps prend une grande décision pour remplacer Manu Koné

Par Allan Brevi
1 min.
Manu Koné @Maxppp

Manu Koné ne sera pas remplacé en équipe de France. Blessé à la cuisse avec l’AS Rome, le milieu tricolore a dû déclarer forfait dès l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Selon L’Équipe, le sélectionneur a choisi de ne pas appeler de renfort pour compenser cette absence, estimant disposer de suffisamment de solutions dans l’entrejeu. Avec des profils comme Camavinga, Kanté, Rabiot, Tchouaméni ou encore Zaïre-Emery, les Bleus conservent une densité importante au milieu de terrain pour leur tournée aux États-Unis.

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En revanche, la situation est différente en défense centrale, où le forfait de William Saliba, touché aux chevilles, a poussé le staff à réagir. Maxence Lacroix a ainsi été appelé pour le suppléer et découvrira Clairefontaine ce lundi. Une décision qui contraste avec celle prise pour Koné, preuve que le sélectionneur a jugé son secteur défensif plus exposé que son milieu de terrain à l’approche des rencontres face au Brésil et à la Colombie. En clair, pas de Khéphren Thuram, ni de Corentin Tolisso en renfort.

Pub. le - MAJ le
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