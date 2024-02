OL - OM : la sortie brutale de Samuel Gigot

L’OL et l’OM ne se quittent plus. Après le caillassage du bus lyonnais, qui a coûté 12 points de sutures à Fabio Grosso le 29 octobre dernier, les deux formations n’ont pas pu jouer la manche aller comme prévu. Elles se sont retrouvées le 6 décembre à l’Orange Vélodrome. Mais une nouvelle fois, les Rhodaniens ont vécu une terrible soirée puisqu’ils se sont fait manger par les Phocéens, vainqueurs 3 à 0. Près de deux mois plus tard, les Lyonnais ont accueilli leurs adversaires au Groupama Stadium. Une rencontre que les Phocéens ont perdu 1 à 0.

Gigot pousse un coup de gueule

Après le match, Gennaro Gattuso a confié : «je pense qu’en première période la différence s’est faite sur la qualité de leurs joueurs et en seconde période on a été nettement mieux. On a bien attaqué la profondeur et je pense qu’au final la défaite n’est pas forcément méritée. On n’a pas fait assez, c’est ça la réalité et la différence se fait ici. Nous n’avons pas assez fait en première période, on aurait pu faire mieux.» Des déclarations qui ne vont pas dans le sens de celles prononcées par Samuel Gigot. En zone mixte, le capitaine marseillais a été très cash sur la prestation de son équipe.

Le défenseur de 30 ans a confié : «c’est le pire sentiment. Contre cette équipe-là, on savait qu’il ne fallait pas perdre. Mais on n’a pas fait ce qu’il fallait sur le terrain tout simplement. Je pense qu’on a manqué d’agressivité, on a été un peu trop tendres. Quand on joue un Olympico, on doit leur rentrer dedans. On doit leur faire mal. On les a un peu trop regardés, on a un peu trop joué à la "baballe" je trouve. On n’a pas eu assez ce côté tueur, que ce soit dans les deux surfaces. Je pense qu’ils ont eu une ou deux occasions et ils ont marqué. Derrière, quand on joue un Olympico, on doit leur rentrer dedans.»

Une autre mentalité

Il poursuit : «aujourd’hui, on les a un peu trop regardés malheureusement. C’est le pire des sentiments. On va passer une mauvaise semaine tous ensemble. Il faut rester solidaires. Il n’y a rien d’autre à dire. Il faut tous se remettre en question, se parler et dès vendredi avoir une autre mentalité car perdre un match comme ça, c’est dur à encaisser.» Il a enchaîné ensuite au sujet de la mauvaise série de l’OM, qui n’a plus gagné depuis 4 rencontres en championnat (3 nuls et 1 défaite). «On connaissait les résultats des autres matches, qui étaient bons pour nous. On savait qu’il y avait un coup à faire (…) Perdre ce soir, il y a forcément de la rage.»

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 29 20 6 7 8 5 28 22 15 Lyon 19 20 -13 5 4 11 20 33

Il a enfin ajouté : «je pense que tout n’est pas à jeter. On a quand même produit de bonnes actions, on s’est créé de meilleures situations en deuxième mi-temps. Un match comme ça, il faut tout donner, leur rentrer dedans. On va mal dormir, on va passer une mauvaise semaine.» Pourtant, il va falloir vite relever la tête puisque l’Olympique de Marseille va affronter le FC Metz vendredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre que les coéquipiers de Samuel Gigot auront besoin de gagner pour rester en bonne posture au classement et continuer de croire à l’Europe…