Barça : Raphinha vide son sac sur la polémique Nico Williams

Cet été, Nico Williams a été lié au FC Barcelone, qui souhaitait le réunir avec Lamine Yamal. Certains fans en rêvaient, dont un qui a floqué son maillot blaugrana au nom du joueur de Bilbao et avec le numéro 11, qui est celui de Raphinha. Ce dernier n’a pas apprécié comme il l’a expliqué ce mardi en conférence de presse.

«Les gens doivent respecter et pour moi, c’était un manque de respect. C’était de mauvais goût et au final, voir une photo comme celle-ci ne me faisait pas du bien. Les gens font ce qu’ils veulent. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux, si avant je donnais 100%, maintenant je donne 200%.» Le Brésilien a parfaitement répondu sur le pré.