Allemagne : Thilo Kehrer et Julian Draxler convoqués

L'Allemagne défie le Liechtenstein et l'Arménie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar lors de la prochaine trêve internationale. Et pour l'occasion, le sélectionneur Hans-Dieter Flick a fait appel à deux joueurs du Paris SG.

Thilo Kehrer et Julian Draxler sont ainsi présents. On retrouve également un ancien Parisien Kevin Trapp et les nouvelles sensations du football allemand Jamal Musiala et Karim Adeyemi.