Liga : la Real Sociedad s'impose sans trembler chez le promu Elche

Pour cette 3e journée de Liga, le promu Elche accueillait sur sa pelouse la Real Sociedad. Après avoir tenu en échec le Real Madrid la semaine passée, les joueurs de la Sociedad se devaient de l’emporter pour confirmer ce bon début de saison. Si au cours de la première période, les deux formations ne se créaient pas de réelles occasions, le deuxième était quant à elle bien plus intéressante. Les visiteurs se réveillaient peu avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Portu.

L’attaquant espagnol ouvrait la marque d’une belle frappe croisée (55e). Un but qui délivrait ces derniers puisque vingt minutes passaient avant qu’Adnan Januzaj ne vienne clôturer les débats en inscrivant sur penalty le second but des siens (77e). Un but qui ne satisfaisait pas les visiteurs. Roberto Lopez montrait ses qualités de finisseur et inscrivait le but du trois à zéro (90e+4). Avec cette victoire (0-3), la Real Sociedad confirme son bon début de saison et grimpe provisoirement sur le podium de Liga.