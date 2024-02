Jérôme Rothen flingue les clubs français en Coupe d’Europe !

Ce jeudi, la France a frôlé la catastrophe en Coupe d’Europe. Engagés en seizièmes de finale de Ligue Europa, Lens, Rennes et Toulouse ont été éliminés à l’issue de rencontres assez frustrantes. Dans le même temps, l’OM s’est offert le scalp du Shakhtar Donetsk et a pu avancer en 8es de finale de la compétition. Un 1 sur 4 qui a le don d’irriter Jérôme Rothen. Le chroniqueur de RMC s’est emporté ce vendredi sur les ondes de la radio française et a fustigé les clubs français tout en épargnant l’OM et le PSG : «la vérité, c’est que sans Paris et Marseille, on n’existe pas. Déjà qu’on a du mal à exister en Europe, ce n’est pas parce que le PSG et l’OM passent que ça y est, on se prend pour des cadors. Le problème de notre football français, c’est qu’on se résume trop à ça. J’ai souvent défendu le niveau de notre championnat, là, il est indéfendable cette saison. On n’est pas bons, des équipes aux gros budgets sont nulles. Les locomotives ne répondent pas présentes pour être parmi les meilleurs championnats. Sur la scène européenne, si tu retires Paris et Marseille… Pourtant, on a tous mis en avant les poules où on avait fait carton plein et tout le monde s’était qualifié. On était agréablement surpris.»

Visiblement très remonté face aux prestations des Français sur la scène continentale, l’ancien milieu de terrain a surenchéri et s’est particulièrement emporté contre le Stade Rennais : «Paris et Marseille, on est habitués à les voir en Coupe d’Europe. Peut-être qu’on s’habitue trop qu’ils fassent ça, c’est leur réalité. Quand les autres se qualifient, c’est comme s’ils avaient gagné, c’est un événement. Moi, je veux bien, mais que tu te fasses éliminer en huitièmes…La Coupe d’Europe à Rennes, ça fait combien de temps, tu la joues ? Ils sont allés à Milan pour faire du tourisme, j’avais honte. En tant que français, un club français qui va dans un grand d’Europe comme Milan, qui a une grande histoire, mais ils sont allés faire du tourisme là-bas. Cinquième saison, ils vont grandir quand ? Ça fait cinq ans, ils vont prendre de l’expérience quand ?» Des déclarations qui ne devraient pas plaire en Bretagne.