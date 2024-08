Les merveilleuses promesses du nouveau président de l’ASSE !

Depuis plusieurs semaines désormais, l’ASSE est rentrée dans une nouvelle dimension. Après deux ans à végéter dans l’antichambre de l’élite, le club ligérien est remonté en Ligue 1 à l’issue d’une double confrontation maîtrisée face au FC Metz en barrages d’accession. Dès lors, les Verts ont pu travailler sereinement sur la vente du club, actée depuis de nombreux mois. Une cession dorénavant effective depuis le 3 juin dernier, le même jour que lorsque la montée a été actée, avec l’institution stéphanoise qui a été cédée au groupe Kilmer Sports. Avec ce changement de propriétaire, Ivan Gazidis est devenu le nouveau président de l’AS Saint-Étienne.

Le dirigeant né à Johannesbourg est connu à travers l’Europe pour ses missions dans de très grands clubs européens tels qu’Arsenal et l’AC Milan lors de ces dernières années. Aspirant forcément à rester au sommet, le dirigeant de 59 ans aspire à réaliser de très grandes choses dans le Forez. Présent dans le podcast Excellent Leadership, le boss de Kilmer Sports s’est livré sans concession sur ses objectifs grandioses avec les Verts. C’est simple, Gazidis veut remettre l’ASSE sur le devant de la scène : «nous allons faire des choses absolument excitantes. […] À Saint-Étienne, nous avons des idées réellement nouvelles que nous allons apporter. Certains diront que nous sommes fous, que c’est impossible, et j’adore ça. Je pense qu’ils l’ont dit à chaque étape. J’ai extrêmement hâte de relever le défi. Pour moi, en tant que fan de football, Saint-Étienne représente beaucoup dans le monde du football, et je crois que nous pouvons réussir le come-back de Saint-Etienne. C’est une grande marque ! C’est un grand club.»

Ivan Gazidis veut réaliser quelque chose de spécial avec l’ASSE

Outre ces belles paroles, Ivan Gazidis s’est dit également conscient de l’exigence des supporters de l’ASSE et réalise bien qu’il a mis les pieds dans un club riche d’une grande histoire qu’il compte respecter : «vous savez, c’est le deuxième club à avoir remporté le plus grand nombre de titres en France, dépassé récemment par le PSG. Et c’est une ville industrielle qui a connu des moments difficiles. Le football y est primordial. Cette équipe est vraiment importante pour cette communauté. Et Larry et moi comprenons l’importance de cette communauté. Cela est étroitement lié à ce que l’on trouve réellement à Toronto, avec les Mapple Leafs, par exemple. C’est un club historique qui compte beaucoup pour les gens. Lorsque vous devenez responsable de quelque chose comme ça, vous en ressentez le poids sur vos épaules.»

Ainsi, le nouveau patron stéphanois s’imagine déjà en train de replacer Saint-Étienne au sommet du football français et dans l’échiquier continental. Il le sent, quelque chose de grand peut être réalisé à Geoffroy-Guichard. Néanmoins, il sait que le chemin ne sera pas de tout repos pour y parvenir : «je pense que nous pouvons faire quelque chose de spécial là-bas. Cela prendra du temps et nous ferons des erreurs. C’est un nouvel environnement, un nouveau paysage. Donc, comme je l’ai dit en arrivant à Milan, nous allons certainement faire des erreurs, mais nous le ferons avec le cœur et les bonnes intentions. Je pense que les gens nous accompagneront dans ce voyage. Nous serons tous récompensés à la fin.» Voilà de quoi mettre des étoiles dans les yeux des supporters de l’ASSE !