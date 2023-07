Jim Ratcliffe a tenté d’acheter la moitié du FC Barcelone

Propriétaire de l’OGC Nice et du FC Lausanne, Jim Ratcliffe tente toujours d’acquérir le club de Manchester United malgré une concurrence féroce du cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani. Avant cela, le milliardaire britannique aurait cependant eu des vues sur un autre cador d’Europe. En effet, selon les dernières informations du média The Times, Ratcliffe était disposé à récupérer 50% du FC Barcelone en échange de 2 ou 3 milliards d’euros et de la rénovation complète du Camp Nou.

S’engageant, par ailleurs, à signer un acte selon lequel il ne vendrait jamais le club catalan, le boss d’Ineos a finalement lâché l’affaire après plusieurs discussions avec Joan Laporta, président de la formation barcelonaise. Sans Ratcliffe, les hautes sphères catalanes continuent donc de poursuivre leur mission de redressement économique du club. Le média anglais ajoute que l’actuel propriétaire du Gym pourrait réagir à cette information dans les prochains jours…

