AC Milan : Zlatan Ibrahimovic n'a pas pris de décision pour son avenir

Le 3 octobre dernier, Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 41 ans. Le Suédois, actuellement blessé, travaille pour revenir et retrouver les Rossoneri. Mais l'attaquant, qui est de plus en plus proche de la fin de carrière, doit également penser à la suite.

Son avocate et conseillère, Rafaela Pimenta, a fait un point sur le sujet dans les colonnes de Tuttosport. «À mon avis, il ne le sait même pas encore, car il est toujours un grand joueur et pense toujours comme un footballeur. Quelqu'un comme lui peut tout faire ». Ibra, qui pourrait prendre la succession de Mino Raiola en devant agent, ne s'est donc pas encore penché sur son futur.