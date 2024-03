Real Sociedad : Robin Le Normand convoité par un cador européen

Robin Le Normand est, depuis des années déjà, un des éléments majeurs de la Real Sociedad et même un des meilleurs défenseurs centraux de Liga. L’international espagnol, né en Bretagne, est même de plus en plus convoité. Comme l’indique le quotidien Marca, c’est maintenant l’Atlético de Madrid qui est très intéressé par ses services.

Le joueur de 27 ans, qui affronte ce mardi soir le PSG en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions, est tout en haut de la liste de la direction colchonera, qui devrait recruter en défense pour renforcer l’équipe en vue de la saison prochaine. L’Atlético est prêt à faire des efforts et pourrait même inclure son joueur Javi Galan, actuellement prêté à la Real Sociedad, pour faire baisser le prix de l’opération. Affaire à suivre…

