OL : Jeff Reine-Adélaïde évoque la saison compliquée

De retour à l'OL après avoir été prêté à Nice, Jeff Reine-Adélaïde (24 ans) revient tout doucement de sa deuxième rupture des ligaments croisés. Absent des terrains jusqu'au mois de mars, l'ex-joueur d'Arsenal n'a pu disputer que des minutes de matches. Dans une interview accordée à L'Équipe, JRA a évoqué son point de vue sur la saison frustrante de l'OL, qui pointe à la huitième place de Ligue 1.

«C'est très frustrant pour les joueurs. On a tous à cœur de bien faire. Bien sûr, ce sont des mots qui se répètent semaines après semaines et on fait vraiment un mauvais Championnat (l'OL n'est que 8e, à 7 points du podium). Mais il y a encore 15 points à prendre, bien sûr on ne va pas être champions, mais il y a une place européenne à aller chercher. Il va falloir tout gagner», a-t-il expliqué.

