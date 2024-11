Ruben Amorim répond sur la polémique Ed Sheeran

Ruben Amorim (39 ans) a vécu sa première polémique à Manchester United. Et elle n’a rien à voir avec son équipe. En effet, le manager portugais a été interrompu par le chanteur Ed Sheeran lors de son interview après la rencontre face à Ipswich Town. Ce dernier avait confié : « je ne pense pas qu’il (Amorim) veuille me parler.» Une attitude qui a fortement agacé les supporters de Man U. Ed Sheeran a d’ailleurs présenté ses excuses au nouvel entraîneur des Red Devils.

«Mes excuses, si j’ai offensé (Rúben) Amorim hier. Je ne m’étais pas rendu compte qu’il était en interview sur le coup. J’étais juste venu dire bonjour et au revoir à Jamie (Redknapp). Évidemment, je me sens un peu stupide, mais la vie continue. C’était un grand match malgré tout, félicitations à toutes les personnes impliquées.» Hier, Ruben Amorim a été questionné à ce sujet. Et sa réponse a été très claire : «au Portugal, c’est tellement différent. Il disait juste bonjour à l’un des commentateurs et ce n’était rien. J’étais avec Roy Keane. Ce n’était rien, ce n’est pas grave.» Fin de la polémique.