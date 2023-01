PSG : Luis Campos va se rendre à Vigo

La suite après cette publicité

Un hiver bien agité. Si Luis Campos demeure le conseiller sportif de Nasser al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain, et qu’il est désormais principal décideur parisien sur le marché des transferts après le départ d’Antero Henrique, le dirigeant portugais a conservé ses fonctions de directeur sportif du Celta de Vigo. Alors que Paris cherche à recruter après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, Luis Campos va se rendre en Espagne cette semaine. AS explique en effet que l’homme de 58 ans est attendu à Vigo dans la semaine pour débloquer la situation de Denis Suarez (29 ans).

Le milieu offensif espagnol, dont le contrat expire en juin prochain au Celta, n’a pas disputé une seule minute cette saison et va quitter le club, probablement pour Villarreal, en fin de saison. Le RCD Espanyol est intéressé à l’idée d’accueillir l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais Carlos Mouriño, le président de l’écurie galicienne, ne veut rien entendre et exige une compensation financière pour laisser partir Denis Suarez, acheté près de 13 M€ en 2019. Luis Campos va donc tenter, tant bien que mal, de parler à toutes les parties pour essayer de trouver la solution idéale dans cet épineux dossier.

À lire

PSG : le prix demandé par l’Inter pour Milan Skriniar