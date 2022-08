Mercato : Isco a disparu des radars !

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines encore, on parlait de lui comme de l'un des grands coups à réaliser sur ce mercato. En fin de contrat avec le Real Madrid, Isco était - et est toujours d'ailleurs - disponible pour 0€. Un joueur qui sort de plusieurs saisons sans trop de temps de jeu certes, mais avec un talent qui n'est plus à prouver, une expérience du plus haut niveau qui peut apporter à bien des clubs, et sûrement l'envie de se relancer.

Celui qui n'a joué que 14 rencontres de Liga la saison dernière n'a cependant toujours pas trouvé chaussure à son pied. Si en début de mercato il y avait bon nombre de rumeurs l'envoyant dans des clubs d'un certain prestige comme l'AC Milan, le Betis ou Séville, il n'y a plus grand chose à signaler ces dernières semaines. Le joueur formé à Valence semble même avoir disparu des différents journaux et gazettes mercato.

Isco est exigeant

Négociations en sous-marin ? Pas de clubs intéressés ? Propositions peu intéressantes ? Comme l'indique Marca, c'est Jorge Mendes qui se charge de lui trouver un nouveau club, puisque l'Espagnol a rejoint l'écurie Gestifute il y a quelques mois. Le gros problème dans les quelques discussions qu'il y a pu avoir avec les clubs, c'est le salaire demandé par le principal concerné.

Le joueur touchait ainsi 10 millions d'euros du côté du Real Madrid (somme en brut), ce qui reste assez élevé pour la majorité des clubs. D'autant plus qu'il se montre assez exigeant et souhaite rejoindre une écurie disputant une compétition européenne. Alors que certains championnats reprennent déjà ce week-end et que la Liga reprendra dans un peu plus d'une semaine, Isco ne semble pas vraiment pressé...