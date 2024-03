EdF : la réaction à chaud de Youssouf Fofana

Premier buteur des Bleus, Youssouf Fofana a réalisé un match plein avec l’équipe de France, une nouvelle fois après déjà une belle prestation contre la Grèce. Interrogé sur TF1, il a livré son analyse du match.

«On avait à cœur de répondre par rapport au match contre les Allemands. On allait être attendu sur l’agressivité, savoir si on a du répondant. Malgré notre entame, on a su monter en puissance et maîtriser le match défensivement et offensivement», a-t-il glissé.